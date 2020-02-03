تجمع معسكرات النازحين واللاجئين بغرب دارفور: الجبهة الثورية لا تمثلنا

انسحب وفد تجمع معسكرات النازحين واللاجئين بولاية غرب دارفور من مؤتمر توحيد رؤية النازحين المقام بالفاشر بولاية شمال دارفور لاختيار ممثلين لهم في مفاوضات جوبا احتجاجاً على طلب الجبهة الثورية تمثيل النازحين كجزء منها في المفاوضات، وقال ممثل وفد تجمع معسكرات النازحين واللاجئين في مؤتمر صحفي عقده أمس «الأحد» بقاعة وزارة الشباب والرياضية بالجنينة بولاية غرب دارفور ان مايدور في الفاشر لا يمكن أن يقود لتوحيد رؤية النازحين واعتبر، أنه محاولة فاشلة من الجبهة الثورية لتمرير أجندتها، وأغلق الوفد الطريق أمام أية جهة تريد ان يكون النازحين جزء من مكونها، وقال الناطق الرسمي باسم تجمع معسكرات النازحين مصطفى أحمد إن مايحدث بالفاشر ليس جديداً، وانما هو تكرار لسيناريوهات سابقة ولكن هذه المرة ليس بيد المؤتمر الوطني بل الجبهة الثورية التي تريد أن تمرر أجندتها باسم النازحين وأردف: طالبت الجبهة الثورية ان نكون جزء منها في المفاوضات دون أي مناقشة مما دفعنا للانسحاب من المؤتمر والعودة إلى الجنينة واضاف ليس هناك أحد يمثلنا كنازحين في المفاوضات، وأعلن عن فقدانهم الثقة في الجبهة الثورية واتهم قياداتها بأنها تبحث عن مناصب وليس لحل مشاكل النازحين، وكشف أحمد عن اتصالات جارية بالنازحين في جميع أنحاء دارفور لقيام مؤتمر جامع بهدف مناقشة قضاياهم ومن ثم تفويض أشخاص ليمثلوهم في مفاوضات جوبا.

الجنينة / عصمت ابراهيم

صحيفة الجريدة

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