رئيس الوزراء يختتم زيارته لجيبوتى

اختتم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك والوفد المرافق له زيارته لجيبوتي التي استمرت يومين بدعوه من الرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر قيلي.

وقال السفير عمر بشير مانيس وزير شئون مجلس الوزراء في تصريحات. ان الزيارة كانت ناجحة وعكست عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين مشيرا الي ان مباحثات البلدين آمنت على التعاون والتنسيق لخدمة المصالح المشتركة.

وقال إن رئيس الوزراء والوفد المرافق زاروا عددا من المنشآت الحيوية التي تعكس التطور الذي شهدته جيبوتي.

وأضاف ان د. حمدوك خلال لقائه المسؤولين بمنظمة الايقاد طرح خارطة الطريق للمنظمة خلال رئاسة السودان لهذه الدورة.

وعبر مانيس عن تقديره للرئيس قيلي وحكومته لمواقفهم المساندة للسودان.

سونا

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