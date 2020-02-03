اهتمام بزيادة الانتاج بولاية النيل الازرق

أوضح د. يوسف سليمان مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية الوزير المكلف بولاية النيل الأزرق في تصريح ل (سونا) أن الهدف الاستراتيجي لوزارته يتمثل في الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية والبشرية وتطبيق التقانات الحديثة لزيادة الانتاج في القطاع الانتاجي والاقتصادي ورفع الانتاجية كمآ ونوعآ.

واضاف د.يوسف ان الاهداف العامة لخطة الوزارة للعام ٢٠٢٠ تعنى بزيادة الانتاج وتحسين نوع وجودة تنافسية المنتج المحلي والسيطرة على الامراض والآفات في القطاع النباتي والحيواني وتحديث النمط الانتاجي وتوفير البنيات التحتية لزيادة الصادر,بجانب تنمية الموارد برفع القدرات البشرية والمادية والمؤسسية.

وتطرق د.يوسف لاهتمام الوزارة بتهيئة البيئة و المناخ الاستثماري الجاذب بالولاية والترويج لفرص الاستثمار والعمل على تنظيم النشاط التعديني وتخصيص مربعات الامتياز وتوفير معلومات أساسية للمستثمرين وتشجيع وتنظيم النشاط السياحي.

وأكد أن الولاية تتمتع بموارد طبيعية هائلة ومتنوعة ومناخ موازي علاوة على المساحات الصالحة للاستثمار ومعدلات امطار عالية تتراوح ما بين (٥٥٠ -٧٥٠) ملم في المتوسط تصل الي اكثر من الف ملم في جنوب الولاية في العام بالاضافة لوجود قطاع بستاني كبير ومتنوع ذو قيمة نسبية عالية وموارد غابية غنية بالمنتجات المختلفة بجانب الثروة الحيوانية والسمكية والمعدنية وتعد هذه المقومات والامكانيات عوامل جاذبة للاستثمار.

سونا

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