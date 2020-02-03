قرار بتشكيل مجلس إدارةسوق صادر الماشية بالدمازين

أصدر اللواء الركن يس إبراهيم عبدالغني والي ولاية النيل الأزرق المكلف اليوم قراراً بتكوين مجلس إدارة لسوق صادر الماشية بالدمازين برئاسة مدير عام وزارة الإنتاج الوزير المكلف والمدير التنفيذي لمحلية الدمازين المعتمد المكلف رئيساً مناوباً ومدير سوق الصادر عضواً ومقرراً وعضوية مدير عام وزارة المالية الوزير المكلف ومدراء إدارة المراعي والعلف والإدارة العامة للثروة الحيوانية ومدير بنك السودان، المستشار القانوني، وممثلين لديوان الزكاة، الأمن الإقتصادي والسادة داؤد آدم إدريس وفائز بشرى مصطفى سليمان وعبد العزيز حسن آدم ود. حرم محمد بدوي وأحمد عمر كورة.

وإختص القرار اللجنة بالإشراف الكامل على سوق الكادر وإجازة الموازنة لسوق الصادر (الإيرادات والمصروفات ) وتسهيل حركة صادر الماشية داخل وخارج القطر.

سونا

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