نتنياهو: التقيت رئيس مجلس السيادة السوداني في أوغندا

بتغريدة على “تويتر”، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، عن لقائه رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في أوغندا.

وقال مسؤول إسرائيلي في بيان: “يعتقد نتنياهو أن السودان بدأ يتحرك في اتجاه جديد وإيجابي. عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني يرغب في مساعدة بلده على المضي قدماً في عملية تحديث من خلال إنهاء عزلته ووضعه على خريطة العالم”.

يذكر أن رئيس مجلس السيادة السوداني وصل إلى مدينة عنتيبي الأوغندية الاثنين، تزامناً مع زيارة نتنياهو إلى هذا البلد.

وبحسب مواقع سودانية محلية، تهدف زيارة البرهان “غير المعلنة” إلى إجراء مباحثات مع أوغندا حول القضايا الإقليمية المشتركة.

العربية نت

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