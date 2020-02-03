وكيل الخارجية يلتقي السفير السعودي

التقى السفير الصديق عبد العزيز، وكيل وزارة الخارجية، بمكتبه ظهر اليوم بسفير المملكة العربية السعودية لدى السودان علي بن حسن جعفر. حيث تطرق اللقاء إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد السفير السعودي أن توجه بلاده في الفترة القادمة سينصب على دعم السودان اقتصادياً والمساعدة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب .

من جانبه أكد السيد الوكيل أهمية عقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين في موعدها باعتبارها المحرك لكافة مجالات التعاون المشترك بينهما، مشيداً بالعلاقات المتطورة بين البلدين.

سونا

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