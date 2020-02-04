مسؤول عسكري سوداني: الإمارات هي التي رتبت اللقاء بين البرهان ونتنياهو

قال مسؤول عسكري سوداني رفيع المستوى إن الاجتماع الذي عُقد، يوم الاثنين، بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان في أوغندا، نظمته دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، التي نقلت الخبر عن وكالة “أسوشييتد برس”، إن تدبير الإمارات للقاء جاء بدعوى المساعدة في إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب، التي يعود تاريخها إلى التسعينيات، عندما استضافت السودان لفترة وجيزة زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن وغيره من المطلوبين.

والاثنين، فجرت رئاسة وزراء الاحتلال الإسرائيلي مفاجأة، بإعلانها أن رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، التقى الاثنين رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، خلال زيارته إلى أوغندا.

وعقب لقاء نتنياهو بالبرهان في مدينة عنتيبي الأوغندية، صرح بالتوصل إلى اتفاق للتعاون على تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال: “أؤمن بأن السودان تسير في اتجاه جديد وإيجابي”، موضحا أنه عبّر عن رأيه هذا في محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

لندن- عربي21

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