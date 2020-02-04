حكومة جنوب كردفان تطالب بفرع لمستشفى مكة للعيون

طالبت حكومة جنوب كردفان بقيام فرع لمستشفى مكه للعيون بالولاية وذلك لأهميته في توفير الخدمات الطبية والعلاجية لمرضى العيون.

وأوضح مدير مستشفى مكه بشمال كردفان دكتور حافظ الأمين حسين عبد الباقي في تصريح لـ (سونا) إن هذا الطلب جاء بعد النجاحات التي حققتها المخيمات العلاجية التي نفذتها ادارة المستشفى بمناطق مختلفة بالولاية ، مشيراً الى أنه تم تنفيذ (10) مخميات علاجية خلال الفترة الماضية في مناطق متفرقة بجنوب كردفان بواقع يومين في كل منطقة تم فيها تقديم كافة الخدمات العلاجية في تلك المناطق .

وقال د. حافظ الأمين أنها المرة الأولى يذهب المستشفى بكامل طاقمه الى تلك المناطق والتي وجدت الاشادة والثناء من قبل المستفيدين من المخيمات العلاجية ، مستعرضاً سيادته عدداً من الانجازات المختلفة التي تم تحقيقها خلال العام الماضي والتي ساهمت كثيراً في دفع مسيرة العمل.

وأعلن د . حافظ أن العام الحالي سيشهد التوسع والانتشار بخدمات المستشفى لكافة مناطق كردفان الكبرى وذلك بالتنسيق مع الشركاء من التأمين الصحي بتلك الولايات، وأضاف أن المستشفى بالابيض يقدم خدماته لكافة مواطني ولايات كردفان الثلاثة بجانب ولايات دارفور الكبرى، وأشار الى أن المستشفى نفذ في العام 2019م مخميات علاجية بمناطق مختلفة بشمال كردفان.

سونا

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