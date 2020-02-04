صندوق دعم الطلاب يؤكد استعداده لتسليم جامعة الخرطوم داخلياته ويرهن ذلك برغبة الطلاب

كشف الصندوق القومي لدعم الطلاب بولاية الخرطوم عن تعرض منسوبيه بداخليات جامعة الخرطوم لمضايقات واستفزازات للعاملين ببعض مجمعات الصندوق على خلفية الطلب الذي تقدمت به الجامعة للصندوق لتسليمها داخليات جامعة الخرطوم.

وأوضح الصندوق القومي لدعم الطلاب أنه ظل منذ إنشائه، يسعى دوماً لتوفير البيئة السكنية الملائمة وتوفير الخدمات الأساسية للطلاب في الرعاية والكفالة والتسليف والمناشط، ورعاية ذوي الإعاقة .

وأعلنت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بأمانة الصندوق ولاية الخرطوم استعداد الصندوق التام لتسليم داخليات جامعة الخرطوم التي يديرها الصندوق لإدارة جامعة الخرطوم فوراً واشترط أن يكون ذلك رغبة الطلاب وصدر بذلك قرار من أجهزة الدولة المعنية.

صحيفة الجريدة

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