.انطلاق تكوين لجان الخدمات بسنجة في العاشرمن فبراير

اعلنت اللجنه العليا لتكوين لجان التغيير والخدمات بمحلية سنجه عن بداية انطلاق تكوين لجان التغيير والخدمات في العاشر من فبراير الجاري بجميع القري والاحياء والفرقان بكافة الوحدات الاداريه..

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المحليه بحضور الاستاذ عبدالله محمد البشير نائب المدير التنفيذي رئيس اللجنه العليا بالمحليه بحضور قوي الحريه والتغيير ولجان المقاومه بمحلية سنجه ، وامن الاجتماع علي كافة الترتيبات الفنيه والاداريه لانجاح عمل اللجان وشددت قوي الحريه والتغيير ولجان المقاومه علي اهمية الالتزام بالوثيقة الدستوريه في تشكيل اللجان والتي تشير الي عدم مشاركة عناصر النظام السابق في التكوينات الجديده كما نادت قوي الحريه والتغيبر ولجان المقاومه بضرورة تبسيط الصرف علي عمل اللجان وتشجيع مبدأ التطوع لمساعدة المواطنين للحصول علي الخدمات المختلفه .

ووجه عبدالله البشير مديري الوحدات الاداريه بتذليل كافة العقبات التي تعترض سير العمل اثناء فترة تكوين لجان التغيير والخدمات..

سونا

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