حكومة جنوب كردفان تتعهد بدعم مبادرات الشباب

نظم برلمان الشباب السوداني للمياه بولاية جنوب بالتعاون مع مشروع المياه وإصحاح البيئة اليوم بمقار المشروع بكادقلي ورشة عن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (2030) تحت عنوان “كيف يستطيع الشباب المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وقطع الأمين العام بحكومة ولاية جنوب كردفان موسى جبر محمود ممثل الحكومة لدى مخاطبته فاتحة الورشة باهتمام الحكومة بقضايا الشباب ورعاية مبادراتهم باعتبارهم نصف الحاضر وكل المستقبل وأضاف أن السودان يتميز بأنهار كثيرة إلا أن نسبة إهدار المياه كبيرة في نفس الوقت، وقال إن حكومة الولاية تأول على الشباب في تقديم نهج علمي هادية للحكومة في عمليات التخطيط لمستقبل الولاية وللشباب ونادى بضرورة أن تتفهم الحكومة دور الشباب عبر برلماناتهم المختلفة.

ودعا الأمين العام لحكومة الشباب بوضع رؤية واضحة نحو التخطيط للمستقبل وربط التنمية المستدامة بالديمقراطية المستدامة بالسلام المستدام وتعهد بالتزام الحكومة بتنفيذ ما يليها من توصيات.

من جهته أشار مدير قطاع المياه بوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية المهندس سليمان حماد إلى أن الورشة أتت في وقت مناسب خاصة بعد التحولات الجديدة التي تشهدها الدولة، وقال إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة (2030) والوصول إليها يتطلب الاهتمام بالكادر البشري والتخطيط السليم من القاعدة، إضافة إلى بناء المجتمعات المحلية في المجالات كافة، فضلا عن عمليات الرصد والمتابعة لضمان نجاح المشروعات، وتمنى الخروج بتوصيات تسهم في معالجة قضايا المياه بالولاية.

وأكد مدير مشروع المياه وإصحاح البيئة بولاية جنوب كردفان المهندس سراج الدين ضلمان كباشي أهمية الدور الذي يقوم المشروع بالولاية ولفت إلى أهمية الورشة لتطوير ودعم وتعزيز دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة الخاص بالمياه في الولاية وأعرب عن توقعاته أن تخرج الورشة بتحسين وزيادة فهم الشباب بأهداف التنمية المستدامة الخاصة بالمياه والصرف الصحي.

كشف منسق برلمان الشباب السوداني بالولاية مرتضيى عبد الحميد عن فكرة البرلمان المقتبسة من برلمان الشباب العالمي المنشأة بكندا في العام (2020) والذي يضم أعضاء من أكثر من ٧١ دولة حول العالم، وأضاف أن برلمان شباب السودان بولاية جنوب كردفان أنشئ في العام المنصرم ويضم ٤٥ عضواً من المحليات كافة وأبان أن الورشة تهدف إلى توعية وتثقيف الشباب لأجل رفع أصواتهم تجاه قضايا المياه واستعرض رؤية البرلمان ورسالته وأهدافه العامة والاستراتيجية.

وأعرب عن أمله في أن تخرج الورشة بتوصيات تسهم في إعداد وتأهيل شباب فاعل قادر مدرك بحقوقه في البند السادس من أهداف التنمية المستدامة.

سونا

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