والي البحر الاحمريرحب بمبادرة الختمية بشرق السودان

رحب والي البحر الاحمر المكلف لواء ركن حافظ التاج بمبادرة مولانا محمد سر الختم الميرغني مرشد الطريقة الختمية بشرق السودان التي تهدف الي منع الفتن ورتق النسيج الاجتماعي وتحقيق التعايش السلمي في المجتمع.

واكد الوالي لدي لقائه بمكتبه اليوم مرشد الختمية مولانا محمد سر الختم الميرغني حرص حكومة الولاية علي تماسك النسيج الاجتماعي ودعم وتعزيز الجهود الرامية الي تحقيق ذلك من اجل الحفاظ علي الامن والاستقرار بالولاية

من جانبه اشاد مولانا محمد الختم بتفهم الوالي للاحداث والصراعات التي شهدتها مدينة بورتسودان مؤخرا مبينا ان هذه الاحداث لاتشبه اهل البحر الاحمر ولا تشبه مجتمع مدينة بورتسودان .

من ناحية ثانية رحب الوالي بمشروع تاهيل وتطوير غابات المانجروف في الساحل السوداني. الذي بادرت به الهيئة القومية للغابات لترقية الموارد البحرية وتحقيق التوازن البيئي في الساحل في اطار الشراكة مع حكومة الولاية في هذا المجال موجها باشراك المجتمعات المحلية ومراعاة الآثار البيئية في تنفيذ المشروع.

سونا

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