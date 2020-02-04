قانوني بالجزيرة: تفكيك الانقاذ لبي رغبات الشعب

أكد الأستاذ مهدي محمد سويس المحامي أن قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين لبي رغبات وتطلعات الشعب السوداني الذي نادى بشعار /حرية ،سلام وعدالة/.

جاء ذلك خلال مخاطبته مساء أمس بنادي الخريجين بمدني الندوة السياسية التي جاءت تحت عنوان (أضواء على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين) والتي نظمها المنتدى الثقافي بالنادي.

وأضاف سويس أن القانون أزاح عقبة إزالة النظام السابق عن طريق الإجراءات الإدارية ووضع الصبغة القانونية لهذا الأمر باعتباره صادرا عن مجلسي السيادة والوزراء اللذان يمثلان المجلس التشريعي في هذه الفترة.

وأوضح بأن القانون يشمل حل النقابات وغيرها، مشيرا الى أن القانون عرف التمكين بأنه أي طريقة أو أسلوب أو عمل أو إتفاق أو تخطيط يحصل بها الشخص على وظيفة في القطاعين الخاص والعام أو إبرام عقود أو الحصول على ميزة بسبب الولاء أو صلة القرابة أو لصلته برموز النظام البائد.

ولفت إلي أن القانون لم يسقط الجريمة بالتقادم ورفع الحصانة عن أي شخص ارتكب جريمة .

من جانبه أوضح الأستاذ ياسر بابكر أبو زيد (محامي) أن اصدار قانون لتفكيك الانظمة كما يحدث فى السودان سبقتنا فيه عدة دول منها مثلا إزالة نظام حسني مبارك في مصر وإزالة نظام زين العابدين بن علي في تونس .

سونا

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