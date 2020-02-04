انهاء احتكار صادر الذهب يحدمن اهدار موارد البلاد

رحب الإتحاد العام لأصحاب العمل السوداني بإعلان وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي خروج بنك السودان المركزي والشركات الحكومية رسمياً من شراء وتصدير الذهب والسماح للقطاع الخاص بتصديره، وقال المهندس هاشم مطر رئيس مجلس التسيير بالإتحاد فى تصريحات صحفية إن القرار يجد دعما من القطاع الخاص الذي ظل يعمل من أجل وجود سياسات وضوابط جديدة لصادر الذهب وإنهاء احتكاره بما يحقق مصلحة الإقتصاد الوطني والشركات لافتا الى مقدرة شركات القطاع الخاص علي قبول التحدي بالأسعار المجزية للمصدر وفقا للبورصات العالمية للذهب والتي أكدت عليها وزارة المالية.

وأشار مطر الى أن قرار المالية سيحد كثيرا من عمليات التهريب واهدار موارد البلاد الى جانب التاثيرات الإيجابية المتوقعة علي إيقاف تدهور قيمة العملة الوطنية مشيدا بجهود ممثلي القطاع الخاص باللجنة الخاصة بسياسات وضوابط تنظيم شراء وتصدير الذهب مؤكدا مواصلة جهود الإتحاد والقطاع الخاص مع وزارات القطاع الاقتصادي والجهات ذات الصلة فى معالجة الكثير من القضايا والمعوقات التي ظلت تعوق جهود مساهمتهم الفاعلة فى دعم الإقتصاد الوطني وتخفيف العبء علي معاش المواطن

سونا

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