والي النيل الأزرق يبحث قضايا تحسين جودة خدمات الاتصالات

بحث اللواء الركن يس إبراهيم عبدالغني والي ولاية النيل الأزرق المكلف لدى لقائه بمكتبه اليوم وفد شركة زين للإتصالات برئاسة المهندس أشرف ميرغني مدير الإقليم الأوسط بالشركة ذلك بحضور المهندس بدر الدين علي مدير الشركة بالولاية، وبحث اللقاء عدداً من القضايا المتعلقة بتحسين وجودة الخدمات التي ظلت تقدمها الشركة تأكيداً للإهتمام بالمشتركين وتقديم الخدمات المتميزة بالولاية.

وأكد الوالي إهتمام حكومة الولاية وحرصها على دعم التعاون مع شركة زين للإتصالات وشركات الاتصال الأخرى من أجل تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين بالولاية، كما أكد على تقديم الحماية والتأمين لمحطات الشركة بمحليات الولاية الطرفية، وووجه الشركة بضرورة المساهمة الفاعلة في الفعاليات والاحتفالات لاسيما المتعلقة بتحقيق السلام والعمل على تقديم المبادرات في مجال المسئولية المجتمعية وعكس التراث المحلي بالولاية.

من جهته أكد رئيس الوفد على الإلتزام بتقديم الخدمات ذات الجودة العالية والتي من شأنها أن تسهم في دفع عجلة التنمية بالولاية، وتناول الخطط الطموحة التي سوف تنفذها الشركة خلال العام 2020م، مشيداً بالجهود المقدرة لحكومة الولاية وإسنادها للبرامج والمشروعات الخاصة بشركة زين بالولاية.

سونا

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