تيكا تنفذ عددا من مشاريع المياه بجنوب دارفور

التقى والي ولاية جنوب دارفور اللواء الركن هاشم خالد محمود بمكتبه اليوم بمدير مؤسسة التنسيق والتعاون التركية “تيكا” بلال أوزجان العاملة في مجال مشروعات المياه، إلى جانب المشروعات المتعلقة بتقليل حدة الفقر؛ بحضور مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية حسين عمر ومدير هيئة المياه بشير مختار والجهات ذات الصلة.

وبحث اللقاء الترتيبات ووضع الخطط اللازمة لتنفيذ عدد من محطات المياه ومعامل التنقية بنيالا؛ إلى جانب المشروعات المدرة للدخل من قبل مؤسسة تيكا التركية.

وقال اللواء الركن هاشم خالد محمود والي الولاية إن اللقاء مع مدير تيكا التركية أثمر بنجاحات من شأنها أن تسهم في الحل الجزئي لمشكلة المياه بنيالا في حالة تنفيذها للمشروعات والدراسات المعدة لتغطية سد النقص في المياه.

واستعرض الوالي حجم الحصة اليومية من المياه والمطلوب لتغطية المدينة.

من جهته؛ أكد بلال أوزجان مدير مؤسسة التنسيق والتعاون التركية تيكا استعدادهم لتنفيذ عدد من المشروعات في مجال المياه ومشروعات تقليل حدة الفقر بجنوب دارفور .

سونا

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