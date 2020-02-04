الخارجية: تعبّر عن خيبة أمل الحكومة والشعب من قرار الإدارة الأمريكية بتضمين السودان في قائمة حظر السفر

إلتقى السفير الصديق عبدالعزيز عبدالله وكيل وزارة الخارجية اليوم بالسيد برايان شوكان القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الخرطوم، حيث بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، كما عبّر السيد وكيل وزارة الخارجية عن خيبة أمل الحكومة والشعب السوداني من قرار الإدارة الأمريكية الأخير بتضمين السودان في قائمة حظر السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعدم مناسبته للتطورات الإيجابية التي ظلت تشهدها البلاد منذ نجاح ثورة ديسمبر المجيدة.

من جانبه أكد القائم بالأعمال الامريكي أن القرار أملته ضرورات فنية صرفة ولا علاقة له بسلوك السودانيين في الولايات المتحدة الأمريكية مؤكدا إمكانية معالجة الأمر من خلال العمل على مخاطبة الإنشغالات الفنية التي أدت الى تضمين السودان في قرار حظر السفر.

تطرق الإجتماع أيضا إلى موقف تطبيق السلام المنشط بين الأطراف في دولة جنوب السودان وإمتدح السيد شوكان الجهود التي يبذلها السودان من أجل تحقيق الأمن والإستقرار في دولة الجنوب مؤكداً رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع الحكومة الإنتقالية في السودان في كافة المجالات.

الخرطوم في 4-2-2020م (سونا)

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