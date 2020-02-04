قطر تتعهد بفتح قنوات المراسلة المصرفية مع السودان

أعلن بنك السودان المركزي، تلقيه وعدا من مصرف قطر المركزي لفتح قنوات للمراسلة المصرفية بين البلدين، دون تقديم موعد محدد لتنفيذ التعهدات.

وجاء في بيان صادر عن “المركزي السوداني”، أن المحافظ بدر الدين عبد الرحيم، التقى مسؤولين من مصرف قطر المركزي بالدوحة، لبحث اللقاء تذليل العقبات التي تواجه علاقات المراسلة المصرفية بين البلدين.

ويواجه السودان صعوبات في فتح قنوات مراسلة مع عديد البنوك المركزية حول العالم، في ظل تحديات مصرفية واقتصادية تواجهها البلاد، التي خرجت قبل أعوام قليلة من عقوبات اقتصادية أمريكية استمرت عقدين.

عربي 21

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