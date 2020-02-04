بيان من السفارة السودانية ببكين ينفي الانباء المتداولة بشأن اصابة ٤ طلاب بفايروس كورونا

تود السفارة السودانية ببكين ان تؤكد علي انه لم تسجل أي إصابة بفايروس كورونا وسط الجالية السودانية بالصين علي وجه العموم والطلاب السودانيين بمدينة أوهان علي وجه التحديد وتدعوا أجهزة الإعلام المختلفة لتوخي الدقة في نقلها للأنباء ذات الصلة بهذا الأمر الذي تتابعه اسر المتأثرين بقلق .

تعمل السفارة السودانية ببكين حالياً مع رئاسة وزارة الخارجية بالخرطوم والسلطات الصينية المختصة لتنفيذ عملية اجلاء عاجلة للطلاب السودانيين بأوهان (مركز انتشار الفايروس )والتي يتوقع ان تتم في اقرب وقت ممكن تبعاً لسير الإجراءات .

نجدد التأكيد علي ان جميع السودانيين بالصين بخير وسنظل علي تواصل معهم للتأكد من سلامتهم .

سفارة السودان – بكين

٥ فبراير ٢٠٢٠م*

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