المالية: حجم تمويل خطة اليونسيف (241) مليون دولار

كشفت وزارة المالية عن أن حجم تمويل خطة عمل البرنامج القطري بين حكومة السودان واليونسيف للفترة من 2018-2021 يبلغ 241 مليون دولار.

ونظمت وزارة المالية أمس بقاعة الصداقة ورشة عمل حول اجتماع المراجعة السنوي للعام 2018-2021م.

وقال مدير عام التمويل الخارجي بوزارة المالية أحمد شريف بحسب صحيفة آخر لحظة، أن خطة عمل البرنامج القطري بين حكومة السودان واليونسيف لتلك الفترة يغطي مجالات الصحة، التعليم، المياه، إصحاح البيئة وحماية الطفولة ودعم السياسات الاجتماعية والتخطيط والمتابعة وتقييم البرامج التي تسهم في تنمية وبقاء حماية الأطفال.

الخرطوم (كوش نيوز)

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