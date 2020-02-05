حفتر يثني على دور الجزائر حيال الأزمة الليبية خلال استقباله وزير خارجيتها

أثنى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي على دور الجزائر حيال الأزمة الليبية خلال استقباله وزير خارجيتها.

وبحسب مكتب الإعلام للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، استقبل حفتر بمقر القيادة العامة، وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم وذلك للتباحث في آخر الأوضاع حول ليبيا.

وأشار البيان إلى أنه “تم مناقشة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين الليبية والجزائرية ودور الجزائر الداعم لإعادة الاستقرار في ليبيا والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والجريمة”.

وتابع البيان: “ثمّن عالياً القائد العام دور الدولة الجزائرية الإيجابي الساعي لإيجاد حل للأزمة”.

يذكر أن وزير خارجية الحكومة الليبية في شرق البلاد، عبد الهادي الحويج، كان قد استقبل، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، الذي وصل إلى بنغازي في زيارة غير معلنة من قبل.

وبحسب إعلام خارجية الحكومة الليبية شرقي البلاد، فإن “وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج استقبل وزير الخارجية الجزائري السيد “صبري بوقادوم” بمدينة بنغازي” بحسب موقع “الوسيط”.

وتأتي زيارة بوقادوم بعد أن أكدت الجزائر، الأحد الفائت، اتفاقها مع تونس على ضرورة منع تدفق السلاح إلى ليبيا ورفض التدخل الأجنبي كسبيل لحل الأزمة الدائرة منذ سنوات.

سبوتنيك

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