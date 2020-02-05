فتح باب المنافسة للمسابقةالعربية للتنمية الخاصة بالشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الاتحادية فتح باب الترشح للمسابقة العربية للتنمية المتكاملة عن طريق عمل نسخة سودانية للشباب السوداني المميز ، إيمانا منها بضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع شباب الثورة وإعملا لمبدأ الشفافية.

وتهدف الجائزة لترسيخ قيم العمل المجتمعي العام لدى الشباب السوداني, وتعظيم حب الوطن, والإنتماء و العمل المشترك وتشمل أعمال المسابقه ثلاثه مجالات المواطنة، السلام والتنميه. ووضعت اللجنه المختصه شروطا للترشيح منها أن لا يتجاوز عمر المرشح 40 عاماً، و أن يكون قد حقق تميز في أحد فروع الجائزة الثلاثة، و أن يكون ما قدمه من عمل إستهدف الشباب بصفة خاصة والسودان بصفة عامة ، و أن يكون العمل قد تحقق على أرض الواقع في العام السابق أو الحالي. وعلي المتقدم إثبات ما قام به من إنجاز من خلال الأوراق الثبوتية و الصور و الفيديوهات الداعمة لذلك ، علما ان الطلبات سترسل عبر إيميل الوزارة أو عبر التسليم المباشر بمباني الوزارة بالخرطوم 2.

الجدير بالذكر ان الفائز سيرشح كممثل للسودان في مسابقة جائزة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة ٢٠٢٠ في نسختها الثانية عشر

سونا

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