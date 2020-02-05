القضارف: إجراءات مشددة لتوزيع الدقيق والغاز

ترأس الأستاذ عباس إدريس المدير التنفيذي لبلدية القضارف اليوم الاجتماع الطارئ لآلية توزيع ومراقبة الدقيق والغاز بالبلدية .

وتناول الاجتماع بالبحث تنسيق الجهود الرسمية والشعبية لإحكام رقابة توزيع الدقيق للأفران حتى يصل للمواطن بسهولة ويسر .

وناقش الاجتماع الإجراءات الخاصة بمكافحة تسرب الدقيق وذلك على خلفية ضبط لجان المقاومة والخدمات محاولة تهريب (200)جوال دقيق من شركة أبو حمامة.وخلال مداولات الاجتماع أمن على توزيع الدقيق الصادر من التجارة والتموين والشركات المتخصصة في ذلك ومتابعة ومحاسبة الأطراف التي خالفت أسس التوزيع والضوابط اللازمة .

كما أمن الاجتماع على عقد الاجتماعات الدورية الراتبة في الوحدات الإدارية من أجل التنسيق والرقابة المسؤولة لمعالجة أي تجاوزات وتمت إضافة حصة البلدية اليومية من الدقيق.

وحضر الاجتماع كل من الأستاذ عاطف المصري مدير الشؤون الاقتصادية ورئيس آلية توزيع الدقيق بالولاية والأستاذ محمد الهاشم قيس رئيس الآلية بالبلدية ومديري الوحدات الإدارية بالبلدية ومدير هيئة المواصفات والمقاييس والأمين العام للجان المقاومة والخدمات بالسوق العمومي الأستاذ ناصر ميرغني حمد والأجهزة الشرطية والأمنية.

سونا

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