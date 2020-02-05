لجنة فنية لإعداد فصول الكترونية بالجامعات

قامت بروفيسور انتصار صغيرون وزيرة التعليم العالى والبحث بتشكيل لجنة فنية مختصة بحسب سونا تقوم بإعداد الفصول الالكترونية المباشرة برئاسة دكتور عصام الدين إدريس كمبتور وعدد من المختصين والفنيين وإدارات الوزارة والتي تتمثل مهامها في التوصية بالشبكات والمعينات المطلوبة للتعليم الالكتروني وتحديد منصات المحاضرات المباشرة وغرف الاستقبال ومطلوباتها.

ويأتي ذلك في اطار ايلاء وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي اهتمامًا كبيرًا بمسألة التدريس وسد النقص في الأساتذة وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات السودانية.

وتعمل اللجنة على وضع تصور هجين لتقديم خدمات الفصول الالكترونية (المحاضرات) المباشرة والتي تشتمل على مكونات التدريس ( التمارين والمحاضرات والامتحانات)، ووضع جدول لتقديم الامتحانات وذلك بالتعاون والتنسيق مع مبادرات الأساتذة بالخارج لتقديم الفصول المباشرة.

وأكدت الوزارة أن هناك برامج وخطط كثيرة تقوم بإعدادها بغرض سد النقص وتسهيل عملية التدريس للطلاب والطالبات بالجامعات.

الخرطوم ( كوش نيوز)

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