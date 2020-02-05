البرهان: على لجنة إزالة التمكين أن تمضي في الإجراءات القانونية ولا توقف صحيفة السوداني بالاشتباه

تضامن رئيس المجلس السيادي الإنتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، مع الصحفيين العاملين في المؤسسات المتوففة بموجب إجراءات لجنة إزالة التمكين.

وقال البرهان لدى لقائه مجموعة من الصحفيين يوم “الأربعاء”، إن اللجنة إن كانت لديها إجراءات قضائية عليها أن تمضي فيها وإن لم تجد عليها أن لا توقفها لمجرد الاشتباه.

وأعلن البرهان تضامنه الكامل مع الصحفيين واعداً بالنظر في الأمر والتعجيل به.

واعتبر أن ما حدث حول الصحف والمؤسسات الإعلامية الموقوفة “الشروق، طيبة، الرأي العام” تُعد من مقتضيات التحقيق.

وأعرب عن أمله أن تتم التحقيقات بشفافية ووضوح وأن يتم تسريع الإجراءات حتى لا يكون هناك ضرر، ولا يعاقب الناس بالشبهات، وتمنى أن تمضي الإجراءات سريعا.

الخرطوم: باج نيوز

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