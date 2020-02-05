البرهان يتسلم رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة

تسّلم الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الأربعاء، رسالة من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ، عبر فيها لفخامته عن تقديره لموقف السودان الداعم للمبادرة الخاصة بالعمل من أجل حفظ السلام التي دشنتها الامم المتحدة في مارس 2018م .

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة فى رسالته أن المبادرة أحرزت تقدما كبيرا في مجالات حفظ السلام منذ تدشينها. مضيفا أن ١٥٢ دولة ومنظمة صادقت على اعلان المبادرة الخاص بالالتزامات والاهداف المشتركة ،مبيناً أن الالتزام بذلك احدث تحسنا واضحا وتقدما ملموسا في المجالات التي تغطيها المبادرة خاصة في مجالات تمكين المرأة والحلول السياسية وأجندة السلام والأمن والتقدم في عملية السلام المستدام وتقوية الشراكة مع الدول الأعضاء، ومعايير السلوك والانضباط الرفيع .

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أن قضية السلام المستدام تظل قضية مركزية مع الشركاء لتبرهن عن قدرتنا لدعم العمليات السياسية واستدل على ذلك بنجاح المبادرة من خلال الالتزام بتوقيع السلام في افريقيا الوسطى عبر الشراكة مع الاتحاد الأفريقي ، والتي أثمرت عن اتفاق سلام بين مختلف الفصائل ومازال قائما ،وأن قوات حفظ السلام فى دولة جنوب السودان بالاضافة الى عملها قامت بأعمال تنمية واخلاء المدنيين من مناطق النزاع.

واشار انطونيو غوتيريش فى مجال تمكين المرأة ،الى زيادة عدد النساء فى عمليات حفظ السلام في المناطق المختلفة.

الخرطوم 5-2-2020م (سونا)

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