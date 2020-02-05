دقلو يلتقي القيادات الأهلية بشرق السودان ويبحث قضايا المسار في المفاوضات

اعلن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو استمرار مسار الشرق في مفاوضات جوبا بمشاركة ممثلين لاهل المصلحة لكل ولايات الشرق ،وتشكيل لجنة مساعي حميدة تعزيزا لقوة اللحمة بين مكونات الولايات الثلاث .

وقال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في تصريح صحفي، عقب اجتماعه، مساء الأربعاء بمقر اقامته، بعدد من قيادات الادارات الاهلية والنظار والاعيان والوكلاءبولايات الشرق الثلاث ، ان الاجتماع امن على اتفاقية الشرق،ومراجعة صندوق الاعمار عبر بيت للخبرة.بما يعزز امن واستقرار الشرق .

وناقش الاجتماع قضية مسار الشرق في مفاوضات جوبا من أجل الوصول إلى سلام شامل يعبر عن كل مكونات الشرق ويحقق التنمية المستدامة ويسهم في رتق النسيج الاجتماعي لبناء دولة العدالة والحرية والسلام .

وعبر عدد من النظار والمشايخ والعمد ووكلاء النظار من الولايات الثلاث عن ترحيبهم بما تم خلال الاجتماع ،واكدوا دعمهم ومساندتهم لمعالجة كل قضايا الشرق .

الخرطوم 5-2-2020م (سونا)

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