لجنةالنظر في قضية المفصولين تعسفياً تصدر بياناً صحفياً

اعقدت لجنة النظر في قضية المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية إجتماعها الدوري رقم (١٣) بتاريخ ٥ فبراير 2020 بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

إستعرضت اللجنة تقارير اللجان الفرعية وأصدرت توصيات بشأن طلبات المفصولين في عدد من المؤسسات والوزارات ورفعت توصيات بشأنها للسيد وزير شئون رئاسة مجلس الوزراء.

1. صندوق دعم الطلاب: تسلمت اللجنة ٢٨ إستمارة قررت التوصية بإعادة ٢٥ من المفصولين وتحسين معاش مفصول واحد تجاوز سن الــ 65 عاماً، كما أقرت اللجنة ترفيع الدرجات الوظيفية ل ٢ من المفصولين تمت إعادتهم بقرارات سابقة.

2. وزارة المالية: تسلمت اللجنة ٤٢ إستمارة وقررت اللجنة التوصية بإعادة ٥ من المفصولين و الحاقهم برصفائهم في الخدمة وتحسين معاشات ٣٣ مفصول بعد ترفيعهم للدرجة الوظيفية لزملائهم في الخدمة و طلبت اللجنة معلومات إضافية عن ٢ من المفصولين قبل اتخاذ قرار بشأن عودتهم.

3. بنك النيلين: تسلمت اللجنة ٤٦٧ إستمارة وقررت اللجنة التوصية باعادة ٢٧٣ مفصول في الدرجات الوظيفية لرصفائهم في الخدمة و منح ١٩٤ فوائد ما بعد الخدمة وفق شروط الخدمة الخاصة بالبنك، كما طلبت اللجنة من إدارة البنك تزويدها بنسخة من قرارات الفصل.

4. البنك الزراعي: تسلمت اللجنة ٤٢٧ إستمارة قررت التوصية باعادة ١١٦ مفصول و منح ٣١١ مفصول فوائد ما بعد الخدمة وفق شروط الخدمة الخاصة بالبنك.

5. قوات الجمارك: تسلمت اللجنة ٧٢ إستمارة خاصة بمن تم فصلهم بسبب رفضهم تحويل الجمارك لقوة نظامية. وأقرت اللجنة بحق ٢٦ منهم في العودة و تحسين معاشات ٤٦ من المعنيين بعد احالة ملفاتهم لوزارة المالية للنظر فيها.

6. المخازن و المهمات: تسلمت اللجنة ٢٤٤ استمارة و أوصت باعادة ٨٥ مفصول وطلبت من وزارة المالية الحاقهم بوظائف مماثلة في مؤسسات أخرى بعد ان تم حل المخازن و المهمات و تصفيتها بشكل كامل و أوصت اللجنة بتحسين معاشات ١٥٩ مفصول.

7. هيئة الطباعة و النشر: تسلمت اللجنة ١٦٦ استمارة و أوصت باعادة ٩١ مفصول للخدمة بعد تحديد مصير المؤسسة وعودتها لوزارة التربية و التعليم و تسوية معاشات ١٨ لا يرغبون في العودة للعمل و تحسين معاشات ٢٥ مفصول وترفيع الدرجة الوظيفية ل ٢ من المفصولين الذين عادوا للخدمة في فترة سابقة و تسوية معاشات ١٢ مفصول توفاهم الله عليهم الرحمة.

طلبت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفيًا رأيًا فنيًا من الصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية بشأن وضعية المفصولين من دولة جنوب السودان.

وستواصل اللجنة عقد إجتماعاتها الدورية ورفع توصياتها للسيد وزير شئون مجلس الوزراء للنظر فيها.

الخرطوم 5-2-2020م (سونا)

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