جهود جبارة لإعادة خط هجليج للعمل

تبذل وزارة الطاقة والتعدين جهودا جبارة ومتسارعة لمعالجة عطب خط هجليج في أسرع وقت ممكن، حيث رابط وكيل الوزارة د . حامد سليمان حامد بالموقع مشرفاً على أعمال الصيانة التي تجرى في مكان العطب الذي يقع بين محطة الضخ (٢ و٣) بمنطقة أم سيالة بولاية شمال كردفان .

ووصف الوكيل عمليات الصيانة التي تجرى للخط الناقل للخام المنساب من منطقة هجليج، بأنها ملحمة وطنية كبيرة يتداعى لها عدد كبير من المهندسين والفنيين السودانيين وعلى رأسهم مسؤولي الوزارة ومديري الشركات لمتابعة سير العمل من الموقع والاطمئنان على توفر كل المعدات والآليات والأدوات اللازمة للعمل. وثمن دور شركات البترول التي أرسلت أتيامها الفنية ومازالت تقدم خدماتها منها مصفاة الأبيض وشركة سودابت وشركة خطوط الأنابيب وشركة بترونراجي وشركة داينمك، متوقعا أن يتم انجاز العمل في أقرب وقت.

سونا

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