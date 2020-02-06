فساد جديد.. “المالية” تشتري الدولار من الفاخر ب(96.5) جنيهاً

سددت وزارة المالية الاتحادية مبلغ مليار ومائة اثنان وثمانين مليوناً وستمائة وتسعين ألف جنيه لشركة الفاخر للأعمال المتقدمة بحسب صحيفة اليوم التالى مقابل شراء مبلغ اثني عشر مليوناً وثلاثمائة واثني عشر ألفاً وخمسمائة دولاراً أمريكياً بغرض تغطية كلفة قمح لمطاحن (سين وسيقا)، وتم حساب قيمة الدولار بستة وتسعين جنيهاً ونصف الجنيه، بموافقة وزير المالية د. إبراهيم البدوي، بعد توصية من وكيل عام الوزارة، لتنال به شركة الفاخر دفعاً مقدماً بسعر السوق الموازية للدولار يوم 29 يناير الماضي،

وتم إيداع المبلغ في حساب الشركة ببنك الخليج في اليوم نفسه، خصماً من حساب المنحة الإماراتية، وكان محمود محمد محمود صالح رئيس مجلس إدارة شركة الفاخر أقر في مؤتمر صحافي عقدته الشركة قبل فترة بأن وزارة المالية حاسبتهم على مبلغ ثلاثين مليون درهم وفرته الشركة لشراء شحنة غاز بخمسة وعشرين جنيهاً للدرهم (تساوي واحد وتسعين جنيهاً ونصف الجنيه للدولار).

الجدير بالذكر أن البنك المركزي أقر أمس سعراً رسمياً جديداً للدولار وحدده بتسعة وأربعين جنيهاً ونصف الجنيه.

الخرطوم ( كوش نيوز)

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