“الطاقة” : جهود متسارعة لمعالجة عطب خط هجليج

أعلنت وزارة الطاقة والتعدين، أنها تبذل جهوداً متسارعة لمعالجة عطب خط هجليج في أسرع وقت ممكن.

ويرابط وكيل الوزارة د . حامد سليمان حامد بالموقع مشرفاً على أعمال الصيانة التي تجرى في مكان العطب الذي يقع بين محطة الضخ (٢ و٣) بمنطقة أم سيالة بولاية شمال كردفان.

ووصف الوكيل بحسب مصادر عمليات الصيانة بأنها ملحمة وطنية كبيرة يتداعى لها عدد كبير من المهندسين والفنيين السودانيين، وعلى رأسهم مسؤولي الوزارة ومديري الشركات لمتابعة سير العمل من الموقع والاطمئنان على توفر كل المعدات والآليات والأدوات اللازمة للعمل.

وامتدح حامد، دور شركات البترول التي أرسلت أتيامها الفنية ومازالت تقدم خدماتها منها مصفاة الأبيض، وشركا سودابت وخطوط الأنابيب وبترونراجي وداينمك، متوقعاً أن يتم انجاز العمل في أقرب وقت.

الخرطوم ( كوش نيوز)

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