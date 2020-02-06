الجبهة الوطنية للتغيير تجدد الثقة في الدكتور غازي صلاح الدين العتباني رئيساً لها

بسم الله الرحمن الرحيم

الجبهة الوطنية للتغيير

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استلاهماً للروح الوطنية وانحيازاً لثورة ديسمبر المجيدة تكونت الجبهة الوطنية للتغيير بتاريخ ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨م كان هدفها الاسمى هو تحقيق شعارات الثورة ( الحرية – السلام – العدالة ) وفي سبيل تحقيق ذلك تعرضت قياداتها للاعتقالات والمضايقات وبالرغم من ذلك لم تركن ولم تستجيب وبتاريخ ١ يناير ٢٠١٩ عقدت مؤتمر صحفي شهده العالم جددت فيه انتمائها للثورة والثوار وقدمت فيه مذكرة شاملة للنهوض بالبلاد .

ومنذ ذلك الحين الى يومنا هذا استمرت الجبهة الوطنية للتغيير في كسر الجمود السياسي ومد الساحة بالافكار والمبادرات مؤمنة بأن الوطن ملك للجميع وأن الحل سينبت والسودان سيزدهر عندما تخضر القلوب .

إنطلاقاً من تلك المسؤولية وإيماناً منها بهذا الدور الكبير ، قامت الجبهة الوطنية للتغيير في إجتماع الجمعية العمومية اليوم الخميس برئاسة الدكتور/ فرح العقار بإجراء تعديل في بنيتها الهيكلية ليواكب متطلبات المرحلة وليزيد من قوة دفعها لتحقيق الهدف المنشود مع شركائها في الوطن وهو بناء دولة تلبي طموحات هذا الشعب العظيم الآبي الصابر الصامد .

حيث جددت الثقة في الدكتور/ غازي صلاح الدين العتباني رئيساً لها مثمنة ادواره الوطنية المستمرة كما انتخبت المهندس/ الفاضل اسماعيل نائباً لرئيس الجبهة .. والدكتور/ فرح العقار نائباً للرئيس ومسؤول العلاقات الخارجية.. والدكتور/ عبد القادر ابراهيم نائباً للرئيس .. والدكتور /احمد ادم نائباً للرئيس .

كما انتخبت الدكتور/ عبد العزيز النور اميناً عاماً للجبهة الوطنية للتغيير والاستاذ/ الرشيد علي عبد الله مقرراً للجبهة .

كما تم انتخاب امناء امانات كالنحو التالي :

١/الاستاذ/ محمد ابوبكر نائباً للامين العام للشئون السياسية .. والاستاذ/ عبد الرحمن صديق نائباً له والاستاذ/ محمد عوض نائباً له.

٢/الاستاذ/ موسى حمدين نائباً للامين العام للشئون التنظيمية والولايات . والاستاذ/ ابراهيم بشير نائباً له.. العميد م/ سامي ادم نائب له..

٣/الاستاذ/ محمود الجمل نائباً للامين العام اميناً للاعلام وناطقاً رسمياً باسم الجبهة.. والاستاذ/ محمد دفع الله نائباً له والدكتور/ كمال محمد نائباً له.

٤/الاستاذ/ حسين اسماعيل نائباً للامين العام وأميناً للشباب.. والمهندس/ محمد الدعاك نائباً له .

٥/الاستاذ/ يحى حاج نور نائباً للامين العام وأميناً للشئون

الاقتصادية .

٦/الدكتورة/ ازاهر محجوب نائباً للامين العام وأمينة للمرأة .. والاستاذة/ ثريا محمد نائباً لها .

٧/الاستاذ/عوض الله الاخضر نائباً للامين العام وأميناً للطلاب.. والاستاذ/ محمد صديق نائباً له.

٨/الاستاذ/ ادم ابوسكين نائباً للامين العام وأمين للمنظمات .. والاستاذ/ عبده جابر نائباً له.

٩/الاستاذ/ دفع الله حسن نائباً للامين العام للشئون الاجتماعية .. الاستاذ/ مصطفى المنا نائباً له.

١٠/الاستاذ/ التجاني ابراهيم نائباً للامين العام و أمين امانة الادارة الأهلية والسلام .. الاستاذ/ ادم همد نائباً له.

كما قررت الجبهة الوطنية عقد ندوات ولقاءات جماهيرية في العاصمة والولايات وتقديم مبادرات واطروحات في الشأن السياسي والاقتصادي ودعم عملية السلام في البلاد.

إنتهى

محمود الجمل

أمين الإعلام والناطق الرسمي بإسم الجبهة الوطنية للتغيير

٦فبراير ٢٠٢٠- الخرطوم

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