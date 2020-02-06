عضو مجلس السيادة الفريق كباشي يطلع علي الموقف الأمني والجنائي بالبلاد

اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي على أداء قوات الشرطة خلال الفترة الماضية ، والجهود التي تضطلع بها لتعزيز الأمن والاستقرار وتأمين المجتمعات من الظواهر السالبة.

جاء ذلك خلال لقائه صباح الخميس بمكتبه بالقصر الجمهوري الفريق اول شرطة عادل محمد احمد بشاير المدير العام لقوات الشرطة السودانية، بحضور نائب المدير العام لقوات الشرطة الفريق د. عثمان محمد يونس.

وقال بشاير في تصريح صحفي ،إنه اطلع الفريق الركن كباشي على الأوضاع الأمنية والجنائية وما تقوم به الشرطة لنشر الأمن والاستقرار وبسط هيبة الدولة ، بجانب الأثر المباشر للتطورات السياسية علي الوضع الأمني الداخلي ،داعيا الي التعاون مع الشرطة من أجل استقرار شامل ودائم.

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