تجديد الثقة في د. غازي صلاح الدين بموقع مهم

جددت الجبهة الوطنية للتغيير الثقة في د. غازي صلاح الدين العتباني رئيساً لها مثمنة أدواره الوطنية المستمرة، وانتخبت المهندس الفاضل إسماعيل نائباً لرئيس الجبهة، ود. فرح العقار نائباً للرئيس ومسؤول العلاقات الخارجية، ود. عبد القادر إبراهيم نائباً للرئيس .. ود. أحمد ادم نائباً للرئيس. كما انتخبت الجمعية العمومية للجبهة الوطنية د. عبد العزيز النور أميناً عاماً للجبهة الوطنية للتغيير والأستاذ الرشيد علي عبد الله مقرراً للجبهة.

وقامت الجبهة في إجتماع الجمعية العمومية برئاسة الدكتور فرح العقار بإجراء تعديل في بنيتها الهيكلية ليواكب متطلبات المرحلة وليزيد من قوة دفعها لتحقيق الهدف المنشود مع شركائها في الوطن وهو بناء دولة تلبي طموحات الشعب السوداني.

الانتباهة

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