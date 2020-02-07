تجمع المهنيين يعلن موقفه تجاه لقاء (البرهان – نتنياهو)

شدد تجمع المهنيين السودانيين، على أن التعامل مع الكيان الإسرائيلي، قضية يناقشها المجلس التشريعي والمؤتمر القومي الدستوري والحكومة المنتخبة في البلاد. وقال عضو التجمع عمار الباقر، في مؤتمر صحفي، إن السودان لديه موقف معلن منذ منتصف الخمسينيات من التعامل مع الكيان الإسرائيلي، ولدينا قانون يحكم التعامل مع الكيان الإسرائيلي، وهذا الموقف ظل الموقف الرسمي لجمهورية السودان. وأضاف: (لن يستطيع شخص داخل السودان تغيير هذا الموقف دون هياكل السلطة المنتخبة، بالتالي نعتقد أن قضية التعامل مع الكيان الإسرائيلي هي إحدى القضايا التي تترك للمؤتمر القومي الدستوري والفترة الديمقراطية القادمة والبرلمان المنتخب والحكومة المنتخبة). وأوضح أن الموقف المبدئي في إعلان الحرية والتغيير، يتحدث عن تحسين علاقات السودان الخارجية على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة، والنص الوارد في الاتفاق السياسي ووثيقة الإعلان الدستوري يتحدث عن أن السودان يدير علاقاته الخارجية من مبدأ الاستقلالية والمصالح المشتركة وتبادل المنافع مع جميع دول العالم المحبة للحرية والديمقراطية والسلام. ودعا الباقر، مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير لعقد اجتماع مشترك عاجل للتأكيد والتجديد على التزام جميع الأطراف بالوثائق المؤسسة والحاكمة للفترة الانتقالية.

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