أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 7 فبراير 2020م

الصيحة:
* وساطة “السيادي” تجمع البرهان وحمدوك
* إعلان تعرفة وأوزان جديدة للخبز غداً
* لجنة التفكيك تحل مجلس إدارات بنوك وإعفاء مديرين
* توجيه بتحويل ملف طريق “نيالا – برام” لنيابة الفساد
* المهدي يطالب بانتخاب الولاة ويهدد بالانسحاب
* توقعات بجبهة هوائية باردة وانخفاض كبير في الحرارة الأسبوع المقبل
آخر لحظة:
* لجنة التمكين تطيح بـ(9) مدراء بنوك
* مصادرة (28) قطعة لمنظمة لأشقاء البشير بكافوري
* بعد ضجة لقاء نتنياهو.. اجتماع بين البرهان وحمدوك
*أخيراً.. حمدوك يتسلم ترشيحات الولاة
* الرئيس الألماني يزور الخرطوم قريباً
* القبض على مجموعة تنتحل صفة الجيش
الدار:
* البرهان وحمدوك: تعزيز العمل المشترك من أجل المصالح العليا للبلاد
* القاء القبض على أشخاص ينتحلون صفات عسكرية
* ضبط سيدتان في محاولة تهريب ذهب بمطار الخرطوم
* شكاوي من دهابة في مواجهة نافذين في كرتة الذهب
* قرار بتعيين لقمان محمد أحمد مديراً لهيئة الإذاعة والتلفزيون
* شروط من (المركزي) لتصدير الذهب بغرض التصنيع والإعادة
الخرطوم (كوش نيوز)