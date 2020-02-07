أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 7 فبراير 2020م

الصيحة:

* وساطة “السيادي” تجمع البرهان وحمدوك

* إعلان تعرفة وأوزان جديدة للخبز غداً

* لجنة التفكيك تحل مجلس إدارات بنوك وإعفاء مديرين

* توجيه بتحويل ملف طريق “نيالا – برام” لنيابة الفساد

* المهدي يطالب بانتخاب الولاة ويهدد بالانسحاب

* توقعات بجبهة هوائية باردة وانخفاض كبير في الحرارة الأسبوع المقبل

آخر لحظة:

* لجنة التمكين تطيح بـ(9) مدراء بنوك

* مصادرة (28) قطعة لمنظمة لأشقاء البشير بكافوري

* بعد ضجة لقاء نتنياهو.. اجتماع بين البرهان وحمدوك

*أخيراً.. حمدوك يتسلم ترشيحات الولاة

* الرئيس الألماني يزور الخرطوم قريباً

* القبض على مجموعة تنتحل صفة الجيش

الدار:

* البرهان وحمدوك: تعزيز العمل المشترك من أجل المصالح العليا للبلاد

* القاء القبض على أشخاص ينتحلون صفات عسكرية

* ضبط سيدتان في محاولة تهريب ذهب بمطار الخرطوم

* شكاوي من دهابة في مواجهة نافذين في كرتة الذهب

* قرار بتعيين لقمان محمد أحمد مديراً لهيئة الإذاعة والتلفزيون

* شروط من (المركزي) لتصدير الذهب بغرض التصنيع والإعادة

الخرطوم (كوش نيوز)

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