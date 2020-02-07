لجنة التمكين تطيح بمدراء (9) بنوك و(4) شركات

أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال قرارات بشأن حل مجالس إدارات بنوك، وأوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة صلاح مناع في مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي أمس الخميس، أن البنوك تشمل “بنك السودان، العمال، البلد، الثروة الحيوانية، النيلين، البنك الزراعي السوداني، البنك العقاري التجاري والبنك السعودي السوداني”.

وقال مناع بحسب صحيفة آخر لحظة، إن اللجنة أصدرت قراراً بإنهاء خدمة مدراء بنوك وتشمل “بنك العمال، البلد، الثروة الحيوانية، النيلين البنك العقاري التجاري، السعودي السوداني، مصرف المزارع التجاري، ومصرف التنمية الصناعية”.

وأضاف أن اللجنة أصدرت قراراً بإنهاء خدمة عدد من مدراء الشركات والمؤسسات تشمل “مدير صندوق ضمان الودائع المصرفية، مدير الشركة السودانية البريدية (سودابست)، مدير شركة السودان للأقطان المحدودة الملكف ومدير شركة الصمغ العربي المحدودة.

الخرطوم (كوش نيوز)

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