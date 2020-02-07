أخيراً.. حمدوك يتسلم ترشيحات الولاة

أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير الناطق الرسمي باسم التجمع الاتحادي جعفر حسن، إن تعيين ولاة الولايات لن يتأخر بعد يوم 14 من الشهر الحالي.

وقال جعفر لمصادر، إن قوى الحرية والتغيير سلمت رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، قائمة ولاة الولايات الـ(18) عبارة عن مرشح واحد عن كل ولاية.

وأكد جعفر بحسب صحيفة آخر لحظة، أن معايير اختيار الولاة التي توافقوا عليها استندت على الكفاءة وليس الثقل الجماهيري، واستغرب من مطالب بعض الأحزاب بالحديث عن اشتراط الثقل الجماهيري أو التهديد بانتخابات.

واعتبر جعفر أن أي حديث عن اختيار الولاة بخلاف الكفاءة، ومحاولة التهديد بقيام انتخابات في الولايات لاختيارهم قبل تفكيك مؤسسات المؤتمر الوطني، يعني العمل على إعادة النظام السابق للسلطة من جديد.

الخرطوم (كوش نيوز)

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