مصادرة (28) قطعة لمنظمة لأشقاء البشير بكافوري

استردت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال ممتلكات منظمة معارج للسلام والتنمية التي يديرها شقيق البشير (محمد) ومجمع النور الإسلامي، والمول التابع له من ناظر الوقف شقيق الرئيس السابق (علي) وأيلولة الناظر إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وكشف عضو اللجنة صلاح مناع بحسب صحيفة آخر لحظة، عن امتلاك منظمة معارج (28) قطعة بكافوري، وأشار إلى أن تلك العقارات تقدر قيمتها بـ(ترليون) جنيه، وبها مباني وأبراج مشيدة لافتاً إلى وجود (12) عربة ستؤول لوزارة المالية.

وأعلنت اللجنة عن امتلاكها لمعلومات بشأن أموال تلقتها المؤسسات الصحفية المحجوزة والقنوات، وقررت اللجنة تعيين مفوض من اللجنة لإدارة المؤسسات الإعلامية لمعاودة الصدور ومراجعة الجوانب المالية.

وقال عضو اللجنة وجدي صالح في مؤتمر صحفي بالقصر الرئاسي بالخرطوم أمس إن اللجنة لم توقف صحيفتي “السوداني – الرأي العام) وقنوات الشروق وطيبة بالاشتباه، وذكر أن اللجنة تمتلك معلومات حول تلقي تلك المؤسسات لأموال، وأضاف: نحن نتتبع أموال خرجت من القصر الجمهوري لتلك المؤسسات.

وقال وجدي إن مرتبات وحقوق العاملين سيتم الإيفاء بها من حسابات المؤسسات عبر خطاب من اللجنة للجهات المختصة، وأضاف أن المفوض الذي ستعينه اللجنة لا علاقة له بالسياسة التحريرية للمؤسسات الإعلامية وجزم في ذات الأثناء باستمرار اللجنة في عملها دون الالتفات للحملات التي تنشط ضدها، وتابع بالقول: لن نتوقف حتى نسترد كل أموال الشعب السوداني.

الخرطوم (كوش نيوز)

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