السودان يكشف حقيقة تقديمه وعدًا بالتطبيع مع إسرائيل

تواصلت أمس ردود الفعل في السودان على الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا الاثنين الماضي، وقالت إسرائيل حينها إن الجانبين اتفقا «على بدء التعاون للوصول إلى التطبيع الكامل بين البلدين».

وأمس، ذكر المتحدث باسم الحكومة السودانية وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح أن اللقاء تمّ بـ«صفة شخصية» من قبل البرهان، وأن «رئيس مجلس السيادة أكد لنا (…) أنه لم يقدم أي التزام أو وعود بالتطبيع أو إقامة علاقات دبلوماسية» مع إسرائيل. وأوضح صالح أنّ «أمر العلاقات مع إسرائيل يتعدى اختصاصات الحكومة الانتقالية ذات التفويض المحدود».

من جانبه، قال زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، أمس، إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لن يساعد السودان على رفع العقوبات عنه، ويضر بالمصالح العربية والإسلامية والقضية الفلسطينية. وأضاف أن «(صفقة القرن) أغلقت الباب تماما أمام تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل، وجعلت الأمر مستحيلاً».

ورأى المهدي أن الوضع الدستوري الانتقالي في البلاد لا يسمح بالمبادرات الفردية.

الشرق الاوسط

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