أبوقاية:أولوية الحركة الشعبية جناح عقار وقف العدائيات

قال العميد حمد يوسف أبوقاية ممثل الحركة الشعبية جناح مالك عقار في اللجنة الثلاثية المشتركة لمراقبة المساعدات الإنسانية ووقف العدائيات إن وصول وفد اللجنة لولاية النيل الأزرق لتنفيذ مهام أساسية محددة تمثل أولوية قصوى، مبينا أن وقف العدائيات وفتح المسارات من أولويات اللجنة.

جاء ذلك في رده علي أسئلة واستفسارات الإعلاميين في منبر سونا الذي نظمه مكتب وكالة السودان للأنباء بولاية النيل الأزرق بالتعاون مع إدارة الإعلام بالأمانة العامة لحكومة الولاية.

وأوضح أبوقاية أن اللجنة تعنى بفتح مسار ( بوط -الروم – تنفونا) وهو مسار تحت سيطرة الحركة الشعبية جناح عقار وفتح مسار ( دندرو – مقجة – ملكن – أولو- تنفونا) بجانب المعابر الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية مما يتطلب من اللجنة الوقوف على عملية إزالة الألغام وتحقيق الوصول وتسهيل النشاط التجاري وإمكانية قيام سوق مشترك.

ودعا أبوقاية كافة الأطراف للعمل على نشر ثقافة السلام وإمكانية تنفيذ رحلات شبابية دعما لمسيرة السلام والتواصل، لافتا لاهتمام اللجنة بفتح المسارات الخاصة بالرحل

وناشد الجميع نبذ الكراهية و توظيف الإعلام في نشر ثقافة السلام

وكشف عن عزم اللجنة المشتركة زيارة منطقة أولو وتدشين ضربة البداية لفتح المسارات توطئة لتقديم المساعدات الإنسانية.

وشدد أبوقاية على ضرورة الالتزام بالقواعد الأساسية المتمثلة في التزام الطرفين والجهات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني بضوابط المرور.

سونا

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