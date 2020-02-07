تثمين خروج (المركزي) من تجارة الذهب

ثمن المحلل والباحث الاقتصادي هيثم محمد فتحي إعلان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي خروج بنك السودان والشركات الحكومية رسميا من عمليات شراء وتصدير الذهب والسماح للقطاع الخاص بتصديره.

واضاف هيثم في تصريح (لسونا) أن الخطوة ستضع القطاع الخاص أمام تحد كبير يتمثل في شراء الذهب من المعدنين وفقا لأسعار البورصات العالمية مما يسهم في الحد من عمليات تهريبه إلى دول الجوار، الأمر الذي يحقق مصلحة الاقتصاد كما ينعكس إيجابا على قيمة العملة الوطنية خاصة أن الاقتصاد السوداني يمر بمرحلة تحتاج إلى دراسة شاملة وتضافر جهود الدولة والمجتمع للوصول به إلى مرحلة التعافي الشامل والاستقرار المستدام .

وأعرب هيثم عن أمله في أن تصدر وزارة المالية قرارات مماثلة تشمل تحرير أسعار كافة صادرات البلاد بصورة تمكنها من لعب دور أكبر في دعم اقتصاديات البلاد .

سونا

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