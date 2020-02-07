موجة برد غير مسبوقة تهدد البلاد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس أن تتأثر البلاد يوم الجمعة بمرور جبهة هوائية باردة يمتد تأثيرها إلى نهائية الأسبوع المقبل. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بمرور الجبهة الباردة اعتباراً من ليلة يوم الجمعة إلى نهاية الأسبوع المقبل، ويمتد أثرها في المناطق الشمالية والشمالية الغربية وتتعمق إلى الأواسط وجنوب الأواسط ويصاحب ذلك انخفاض كبير في درجات الحرارة مع تأثر البلاد بالرياح الشمالية المثيرة للغبار والأتربة. وتوقعت الهيئة أن تصل درجة الحرارة الصغرى في المناطق الشمالية إلى 5 درجات مئوية أشار إلى أن درجة الحرارة الصغرى في الخرطوم يمكن أن تتفاوت ما بين 12-14 درجة مئوية.

الانتباهة

شارك الموضوع :



