الدولار يتراجع في ختام معاملات الاسبوع

شهدت أسعار الدولار تراجعاً خلال معاملات لسوق السوداء يومي الخميس وصباح الجمعة. ووصف أحد المتعاملين فى حديثه لـ (الانتباهة أون لاين) حركة السوق بالجيدة. وقال إن التعامل بالدولار جاء بواقع (٩٨) جنيهاً للشراء و(٩٩) جنيهاً للبيع، والريال السعودي (٢٥) جنيهاً للشراء و(٢٥.٥٠٠) جنيهاً للبيع، والدرهم الإماراتي (٢٥) للشراء، و(٢٥.٦٠٠) جنيهاً للبيع، واليورو( ١٠٧) جنيهات للبيع و(١٠٩) جنيهات للشراء.

وخلال يناير الماضي تكبدت أسعار الجنيه أمام الدولار أكبر الخسائر، حينما وصل سعر الدولار إلى (١٠٠) جنيه.

الانتباهة

شارك الموضوع :



