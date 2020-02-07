العاملون بـ(السوداني) يُقرِّرون الاعتصام والإضراب عن الطعام

أعلن العاملون بصحيفة (السوداني)، استئناف صدور الصحيفة إلكترونياً اعتباراً من الأحد المقبل، فيما قرّروا الدخول في اعتصام أمام مقر الصحيفة اعتباراً من الخميس المُقبل، بعد تسليم مذكرة لرئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك ومُمثل الأمم المتحدة بالخرطوم، ويستمر الاعتصام لثلاثة أيام ينتهي بالسبت، ومن ثَمّ الدخول في إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام.

وأكد العاملون بالصحيفة، أنّ لجنة تفكيك التمكين لم تلتزم بالحفاظ على حقوقهم وعدم تضرُّرهم من قرار الحجز بحسب ما أعلنت في أول مؤتمر صحفي لها، وحتى يوم 6 فبراير لم يتسلّم العاملون رواتبهم، وأكّد العاملون أنّ اللجنة منعتهم من حقهم في العمل كحق من حقوق الإنسان بإغلاق الصحيفة لمُجرّد الاشتباه في ملكيتها دُون اتّخاذ أيٍّ إجراءات، رغم مُرُور شَهرٍ على حجز الصحيفة، والتسويف والمُماطلة في الرد على استئناف الصحيفة، رغم مرور أكثر من (20) يوماً على تقديمه.

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