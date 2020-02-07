نشاط مكثف لليونسكو هذا الاسبوع بالسودان

شهد هذا الاسبوع نشاطا مكثفا لمنظمة اليونسكو في الخرطوم ، التي وصل اليها مساعد الامين العام للمنظمة لشؤون الاعلام والاتصال الاستاذ معز شقشوق . وعقدت امس الاول الاربعاء 5 فبراير ورشة بفندق القراند هوليداي فيلا بالخرطوم استعرضت فيها النتائج الاولية للورش المتعددة التي عقدتها اليونسكو بالتعاون مع وزارة الثقافة والاعلام السودانية حول مراجعة وتطوير سياسات وقوانين الاعلام في السودان .

واستعرض من جانبه خبير الاعلام بمنظمة اليونسكو استيف بيكلي في منبر سونا امس الخميس 6 فبراير النتائج والتوصيات الأولية لورش مشروع مراجعة سياسات وقوانين قطاع الاعلام في السودان التي بدأت في 4 نوفمبرالماضي .

وقال بيكلي إن مراجعة سياسات وقوانين الاعلام لها اهمية قصوى في مسألة التحول الديمقراطي في السودان .

وأضاف : ان المشروع يهدف لتطوير الاعلام في السودان وفق المؤشرات التي وضعتها اليونسكو لتطوير وسائل الاعلام وتم تطبيقها في 30 دولة من دول العالم واثبتت نجاحها .

وذكر ان الورش التي نظمتها اليونسكو شارك فيها 150 من من اصحاب المصلحة بما فيهم مسؤولين حكوميين وصحفيين ومديري وسائل اعلام وخبراء منظمات غير حكومية .

واردف : انه قد عقدت خمس ورش مواضيعية في الخرطوم وعقدت ثلاث ورش في الولايات السودانية الطرفية ، في كسلا : لولايات البحر الاحمر وكسلا والقضارف ،وفي عطبرة : لولايتي نهر النيل والشمالية، وفي الفاشر لولايات دارفور الخمس .

واشار انهم خلال زيارتهم لدارفور التقوا بمتضرري الحرب من لاجئين ونازحين.

وقال : ان الدراسة ستنتهي في مارس وستنشر في كتيبات في ابريل القادم، وذكر ان الدراسة ليست هي للجهات الرسمية فقط وانما ايضا لمنظمات المجتمع المدني والصحفيين والناشطين للعمل في بيئة ديمقراطية سليمة.

اهم توصيات الورش

واستعرض الاستاذ عبدالقادر محمد عبد القادر الخبير الوطني باليونسكو بمنبر وكالة السودان للانباء ” سونا” امس الخميس التوصيات الاولية لورش قطاع الاعلام في السودان التي نظمتها اليونسكو بالتعاون مع وزارة الثقافة والاعلام السودانية

وذكر ان اهم التوصيات التي توصلت اليها الورش في مجال التنظيم الذاتي لوسائل الاعلام هي :

استبدال قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009 ووضع قانون جديد يضمن حرية الصحافة وحماية الصحفيين .

وفي مجال الضوابط للبث الاذاعي : صياغة قانون جديد للتنظيم المستقل للاذاعة بما في ذلك احكام لتشجيع وتنظيم مجموعة متنوعة من الاذاعات العامة والخاصة والمجتمعية . وفيما يختص بقوانين التشهير والقيود القانونية المفروضة علي الصحفيين :

اجراء تعديلات تشريعية لازالة واستبدال القوانين التي لا تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والتي استخدمت لقمع الحريات بما في ذلك المواد ذات الصلة من القانون الجنائي لعام 1991 وقانون الامن الوطني لعام 2010 وقانون جرائم المعلوماتية 2007 وقانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009 .الرقابة: انهاء ممارسة الرقابة المسبقة .

وسائل الاعلام يجب ان تعكس تنوع المجتمع : ينبغي وضع وتنفيذ تدابير لتشجيع وسائط الاعلام على التعبير علي التنوع الاثني والديني والثقافي والسياسي في المجتمع وضمان الوصول الى أكثر الفئات تهميشاً

سلامة وامن الصحفيين :

ينبغي تقديم الدعم الى مؤسسة مجتمع مدني مستقلة للقيام بمراقبة منهجية لانتهاكات حرية التعبير ولإصدار ونشر تقارير منتظمة.

نموذج بث الخدمة العامة :

اعادة هيكلة الهيئة السودانية للاذاعة والتلفزيون لضمان استقلالية الخط التحريري عن سيطرة الحكومة وتشجيع تقديم تقارير متوازنة ودقيقة

اليونسكو توصي بإنشاء مفوضية مستقلة لقطاع الإعلام

وأوصت الدراسة التي أعدتها اليونسكو حول مراجعة السياسات والقوانين والوضع الراهن فى قطاع الإعلام بإنشاء “مفوضية مستقلة للإعلام” تضم خبراء إعلاميين وقانونيين مستقلين وخبراء أكاديميين؛ وذلك لتقديم المشورة الإعلامية لوزارة الإعلام.

جاء ذلك فى الدراسة التى أعدتها اليونسكو بالتعاون مع وزارة الإعلام لتقديم خارطة طريق للإصلاح الإعلام فى البلاد، فيما استعرض خبير اليونسكو استيف بيكلى المتخصص فى قضايا مراجعة السياسات والقوانين وفق المؤشرات التى وضعتها المنظمة استعرض الوضع الراهن فى مختلف وسائل الإعلام مثل الإذاعات والتلفزيونات ومن خلال عقد العديد من ورش العمل واللقاءات والاجتماعات حول أوضاع وسائل الإعلام المختلفة.

وقال بيكلي – في منبر سونا الخميس إن مؤشرات اليونسكو تشمل المؤشرات القانونية والسياسات واللوائح حول التنوع فى وسائل الإعلام ودور وسائل الإعلام كمؤشر للديمقراطية، إضافة لبناء القدرات والبنيات التحتية.

وذكر أن الدراسة يتوقع لها أن تنتهى فى مارس لتنشر بصورتها النهائية فى ابريل القادم، وطالبت الدراسة فى شكلها الأولي بتعديل القوانين لتتماشى مع المعايير الدولية فى عدد من المواد فى القانون الجنائى وقانون جهاز الأمن الوطني وقانون الصحافة والمطبوعات، التى قال انها تحد من أنشطة الصحافيين ومن حرية الصحافة، كما أن السودان يفتقد قانون الحصول على المعلومات، وأشارت التوصيات الى أنه ليست هناك تعددية فى وسائل الإعلام في الماضي لانها جميعها كانت تتبع للحكومة وكذلك كانت الحكومة تهيمن فى الماضى على البث الاذاعي، وأضاف بيكلي أن الدراسة خلصت الى أكثر من 30 توصية

حلقة نقاش بالاحفاد حول حماية الصحفيين والصحفيات

ومن جانبها إستضافت جامعة الاحفاد مساء الثلاثاء 4 فبراير حلقة نقاش لمختصين حول خطة عمل الامم المتحدة حول السلامة المهنية للصحفيين والصحفيات في السودان بتشريف مساعد الامين العام لشؤون الاعلام والاتصال بمنظمة اليونسكو معز شقشوق

وتحدث شقشوق في مستهل الحلقة حول حماية وسلامة الصحفيات في المؤسسات الاعلامية ووضع خطة لحمايتهن من المضايقات والاعتداءات .

واشار الى ان الصحفيات يتعرضن للمضايقات أكثر من الرجال في مجال عملهن ..

كما دعا ايضا لضرورة تموقع الصحفيات في مراكز قيادية في المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام .

وتحدث اندرية كرويرا خبير اليونسكو في مجال حماية الصحفيين وأكد على التزام اليونسكو على العمل على تطوير حرية قطاع الاعلام … وتناول المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون في عملهم بصورة مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف ان اليونسكو قد وضعت خطة لحماية وسلامة الصحفيين والصحفيات تتركز في ثلاث نقاط : المنع الاستباقي والحماية والمساءلة القضائية

وتحدث في الحلقة الخبير الاعلامي الدولي استيف بيكلي والخبير الوطني عبدالقادر محمد عبد القادر.

وزارة الثقافة والاعلام واليونسكو

ومن جانبها كشفت وزارة الثقافة والاعلام عن خطة لتقييم الاحتياجات التدريبية لكل وسائل الإعلام بقطاعاته المختلفة ،وأشارت الوزارة الي انها بصدد وضع برنامج يحدد الاحتياجات التدريبية للاعلاميين.

وأكد وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، لدى مخاطبته ورشة اليونسكو امس الاول الاربعاء 5 فبراير ، استعداد الوزارة وجاهزيتها لتبني الدراسة الخاصة بتطوير قطاع الإعلام في السودان والتي أجرتها الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونسكو والسفارة البريطانية وبمشاركة خبراء الاعلام والمختصين واساتذة الجامعات .

واشار الى انها كانت مبنية علي توصيات ورش متخصصة خلال الفترة الماضية .

وقال فيصل لدي مخاطبته ورشة نتائج تحليل الوضع الراهن لسياسات وقوانين قطاع الإعلام ،بفندق القراند هوليداي فيلا، اننا اكملنا الجاهزية لتبني الدراسة والتوصيات التي نتجت عن الورش المتخصصة التي قامت اليونسكو بعقدها لقياس مؤشرات تطوير وسائل الإعلام المختلفة مؤكدا ان الوزارة ستحيلها إلى لجنة استشارية مختصة من الخبراء.

وأضاف اننا نرحب بكل المساهمات الرامية لتطوير قطاع الإعلام.

وشدد الوزير على ضرورة إعادة النظر في القوانين التي تحكم الإعلام بطريقة مباشرة وغير مباشرة خاصة قوانين (الصحافة، الأمن حق الحصول على المعلومات، البث الإذاعي والتلفزيون)، بجانب المواد الموجودة في بعض القوانين التي تحكم عمل الإعلام، لافتا الي انه لابد من إعادة النظر في تلك القوانين والمواد وتعديلها .

وأضاف أن لا يتم ذلك العمل في غرف مغلقة بل بمشاركة الجميع ، وأن يتم إشراكهم .

وشدد فيصل، على ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية التي تتبع للدولة حتى تكون على نمط نماذج مؤسسات الخدمة المدنية، منوها إلى أن ذلك سيتم من خلال الاستفادة من تجارب دول أخرى وأننا سننظر في تجارب هذه النماذج، واضاف ان هذه العملية ستكون طويلة لا تتم بين يوم وليلة بل ستكون قبل نهاية الفترة الانتقالية

اتفاقيات بين وزارة الثقافة والاعلام واليونسكو

وعلى صعيد آخر وقعت الحكومة السودانية ممثلة فى وزارة الثقافة والإعلام ومنظمة اليونسكو امس الاول الاربعاء بفندق القراند هوليداي فيلا – الخرطوم اتفاقية تعاون في مجال التدريب المهني بولايات شرق السودان “كسلا – القضارف

وتهدف الاتفاقية إلى تمديد خطة عمل لتنفيذ مشروع (الترويج لأهمية التعليم والتدريب المهني بين الشباب السوداني في شرق السودان) ،والتي وقعت في ٣١ يناير ٢٠١٩ وتمدد الى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠ لتشمل أنشطة إضافية.

ووقع عن الجانب السودان رشيد سعيد يعقوب وكيل أول وزارةالثقافة-والإعلام ومن جانب منظمة اليونسكو وقع مدير مكتب اليونسكو بالخرطوم د. بافل كروبكن.

وقال وكيل أول وزارةالثقافة والإعلام رشيد سعيد يعقوب

أن اتفاقية التعاون التى تم توقيعها بين الحكومة السودانية ممثلة فى وزارةالثقافة والإعلام ومنظمة اليونسكو واحدة من أشكال التعاون مع اليونسكو، وتتميز بالترويج للتدريب المهني وسط الفتيات لتعزيز دور المرأة كأحد أولويات الحكومة الانتقالية، فضلا عن الدفع بالعمل بالمشاريع التنموية في شرق السودان، وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا أكبر مع اليونسكو مثمنا جهود المنظمة فى السودان.

اليونسكو ووكالة السودان للانباء .

وامتد نشاط اليونسكو لوكالة السودان للانباء حيث عقد اجتماع بين المدير العام لوكالة السودان للأنباء محمد عبد الحميد، والسيد معز شقشوق ، مساعد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم (يونسكو) للاعلام و الاتصال، تم الاتفاق فيه على توفير الدعم و التدريب لوكالة السودان للأنباء لتلعب دورها الإعلامي المهم في رفد الجمهور المحلي والعالمي بأخبار السودان والتطورات المتسارعة الجارية فيه.

جاء ذلك لدى زيارة مساعد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم (يونسكو) للاعلام و الاتصال، الأستاذ شقشوق لرئاسة وكالة السودان للأنباء ( سونا) بغرض التفاكر مع المدير العام حول الدعم الذي يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة ممثلة في اليونسكو في ما يلي التدريب وبناء القدرات للعاملين بوكالة السودان للأنباء ( سونا) لتتمكن من لعب دورها المتعاظم في عكس الحراك السوداني المقبل على التعددية وإسماع صوت المواطن من مختلف القطاعات والأقاليم محليا وعالميا

وقدم المدير العام لوكالة السودان للأنباء(سونا) شرحا مفصلا لدور الوكالة في مختلف الحقب وريادتها إقليميا وعربيا والدور الذي لعبته و المرجو منها في مقبل الأيام.

وأشار إلى الوضع الراهن للوكالة والتغيير الذي يحدث فيها بما في ذلك إعادة هيكلتها وضخ دماء جديدة فيها واستخدام كافة التقنيات والوسائل الإيضاحية والقوالب الصحفية ووسائل التواصل الاجتماعي

وقال مساعد الأمين العام لليونسكو لقطاع الإعلام والاتصال معز شقشوق، إن التقرير العام حول الإعلام في السودان سيكتمل في مارس المقبل ويتضمن الوضع الراهن للإعلام ومستقبله مؤكدا أن دور المنظمة يتضمن أيضا الدفع بمساعدة وكالة السودان للأنباء في مسعاها للتطويرالفني والتدريب، مشيرا إلى انفتاح العالم على السودان وإمكانية توفير كافة أنواع الدعم للمؤسسات الإعلامية في البلاد.

ونوه شقشوق إلى انعقاد المؤتمر الدولي حول الحريات الصحفية في لاهاي والذي تحضره كافة وسائل الإعلام وخاصة الوكالات الكبرى، مشيرا إلى أهمية المشاركة فيه حتى تتمكن (سونا) من إعادة شراكاتها مع الوكالات العالمية والتواصل مع أجهزة الإعلام الدولية

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وضم الوفد الرسمي لليونسكو الذي زار وكالة السودان للأنباء ضم دكتور (فاول كروبكن) ممثل اليونسكو بالسودان والسيد (أندريا كيرولا) مدير البرامج المختص في قسم حرية التعبير والتطوير الصحفي، حيث أشار ممثل اليونسكو بالسودان إلى الدور الكبير الذي تلعبه سونا ومصداقية أخبارها بصورة عامة

وعلى الصعيد نفسه وقف المدير العام لوكالة السودان للأنباء لدى لقائه امس الخميس بإستيف بيكلي خبير اليونسكو في قضايا الإعلام والمتخصص في قضايا مراجعة السياسات والقوانين، وقف على المؤشرات التي وضعتها اليونسكو وعلى الأنشطة الراهنة للمنظمة في السودان خاصة ورش العمل التي أقاموها مؤخرا حول قضايا مراجعة السياسات والقوانين لتدريب الصحفيين حول الأطر القانونية والتنظيمية والمهنية للصحافة السودانية. وأوضح المدير العام لـ(سونا) أن النقاش كان مفصلا عن الوضع في الوكالة والاحتياجات الملحة في مجال بناء القدرات وتدريب الكوادر وبعض أشكال النقص في الأجهزة والمعدات وسبل تطوير أداء سونا على الشبكة العنكبوتية.

وحول الدور الذي يمكن أن تلعبه (سونا) في إنجاح الصحافة الخبرية في أعقاب التحولات التي شهدتها البلاد عقب ثورة ديسمبر المجيدة.

وأضاف عبد الحميد قائلا “أمنا على ضرورة تطوير القدرات الصحفية والفنية لـ(سونا) حتى تستطيع أن تؤدي خدمة صحفية يحتاجها سوق المشهد الإعلامي الموسع في السودان، مشيرا إلى أن الخبير الدولي وعد بأن يعاون (سونا) في تطوير الأداء.

من جانبه قال بيكلي إن اللقاء بداية للحوار مع (سونا) وإنه سعيد بمواصلة هذا الحوار لتطوير الوكالة .

سونا

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