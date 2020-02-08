تسجيل خطير للشفيع خضر يكشف فيه علم حمدوك وحميدتي بلقاء نتنياهو

تداول ناشطون على نطاق واسع في وسائط التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للعضو المفصول من الحزب الشيوعي د. الشفيع خضر وهو يدلي بمعلومات مثيرة عن لقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في يوغندا الاثنين الماضي. وقال الشفيع الذي ظهر في المقطع وسط مجموعة محدودة: (البرهان كان بشاور بشأن هذا اللقاء في حدود ضيقة جداً، لأنه كان يعتقد أن العملية ستتم بصورة سرية. وكل الرؤساء الذين تسنموا هذا المنصب قبله أجروا مقابلات مع الجانب الإسرائيلي بشكل أو بآخر). وأضاف الشفيع: (هو قبل أن يمشي واضح إنو كلم رئيس الوزراء ونائبه الأول، والكلام عن إنو ما عارفين دا كلام ما دقيق وما صحيح). وأكد الشفيع أن لقاء البرهان ونتنياهو لم يتم فيه شيئ كثير بحسب حديث البرهان، سوى السماح لطيران العال الإسرائيلي بعبور الأجواء السودانية. وقال: (لكن هناك وعود بالمساهمة في تخفيف الديون والعقوبات الأمريكية، أنا أفتكر إنهم حيتلاقو. ولكن لا يجب أن نأخذ الموضوع كأنه مفتاح لوقف العقوبات وغيرها لأن هناك سياسة وبرامج تانية كتيرة لتحقيق ذلك). ويواصل الشفيع في سرد التفاصيل: (البرهان عمل الخطوة ورجع. والجانب الإسرائيلي هو من نشر الموضوع لأنه مستفيد ليدعم موقفه في الإنتخابات). وحذر الشفيع من أن تؤدي هذه التداعيات إلى انقسام الشارع والحكومة لأنه سيحدث شرخ في البلد. – حسب وصفه -.

صحيفة الإنتباهة

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