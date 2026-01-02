وزير الصحة يشيد بدور طب المجتمع ويدعم مقترح ملتقي البحث العلمي للاطروحات

شهد وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم الخميس فعالية الاحتفال بخريجي طب المجتمع من مجلس التخصصات الطبية للعام 2025 بحضور د. حمدنا الله سر الختم رئيس المجلس و عدد من الأساتذة والخريجين.

في كلمته، ثمّن وزير الصحة جهود أساتذة طب المجتمع خلال فترة الحرب، مؤكداً أهمية المحافظة على هذا التخصص الحيوي، مشيراً إلى تزايد الطلب على الدراسات العليا في درجة الماجستير متمنيا انخراطهم في مسار الدكتوراة.

كما أشاد بمقترح البروفيسور حمدنا الله لعقد ملتقي لطرح اطروحات الخريجين للاستفادة منها في السياسات الصحية، وهنأ الناجحين في الامتحان متمنيا ان يكونوا اضافة للنظام الصحي.

من جانبه، عبّر د. حمدنا الله عن شكره لكل الأساتذة المشاركين في الامتحانات، متمنياً لهم التوفيق ومؤكداً استمرار المتابعة في الامتحانات المقبلة، حيث أشار إلى أن ثلاثة امتحانات قد عُقدت في الفترة السابقة اثناء الحرب.

كما أعرب البروفيسور حيدر أبو أحمد، خبير طب المجتمع، عن سعادته بانضمام هذه الدفعة الجديدة، واصفاً التخصص بالمتفرد والمميز، داعياً الأطباء إلى مضاعفة الجهود خدمةً للمجتمع.