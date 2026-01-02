وزير الداخلية ووالي الخرطوم يوقعان على دفتر أحوال الشرطة إيذاناً بدخول العام 2026م

شهد الفريق شرطة حقوقي/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية، والأستاذ/ أحمد عثمان حمزة والي ولاية الخرطوم، التوقيع على دفتر أحوال الشرطة بقسم الدرجة الأولى بالخرطوم، إيذاناً بختام العام 2025م وبداية العام 2026م.

وجرى التوقيع بحضور الفريق أول شرطة حقوقي/ أمير عبد المنعم فضل المدير العام لقوات الشرطة، والفريق شرطة حقوقي/ الطاهر علي محمد البلولة نائب المدير العام المفتش العام، والفريق شرطة د/ ياسر أبو زيد مدير قوات السجون، والفريق شرطة حقوقي د/ سراج الدين منصور مدير شرطة ولاية الخرطوم، إلى جانب ممثلين لقوات الدفاع المدني والجمارك والحياة البرية، وأعضاء هيئتي الإدارة والقيادة، ولجنة أمن الولاية.

وحيّا وزير الداخلية الشعب السوداني بمناسبة الذكرى السبعين لاستقلال السودان، مشيراً إلى أن البلاد تودع عاماً وتستقبل عاماً جديداً وهي تخطو بثبات نحو الأمام، مؤكداً أن القوات المسلحة تواصل تحقيق الانتصارات، وأن الشعب السوداني يقف صفاً واحداً خلف قواته المسلحة بكافة تشكيلاتها في مواجهة ما وصفه بالغزو الأجنبي الغاشم.

وأوضح أن ما يجري في السودان لا يعد تمرداً، في ظل ما ظهر من أسلحة ومرتزقة من دول الجوار ومن وراء البحار، مؤكداً أن القوات المسلحة ظلت ثابتة وراسخة وتتقدم لتحرير كل شبر من أرض الوطن من أي معتدٍ. وأضاف أن الأوضاع الأمنية تشهد تحسناً ملحوظاً، وأن ولاية الخرطوم تشهد تغيراً كبيراً في الجوانب الأمنية والخدمية، مع تزايد العودة الطوعية للمواطنين، متوقعاً اكتمال عودة مؤسسات الدولة خلال الأيام المقبلة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها قوات الشرطة المنتشرة في ربوع البلاد.

من جانبه، أعرب والي ولاية الخرطوم عن أمله في أن يكون العام الجديد مبشراً بمزيد من الانتصارات ودحر المليشيا من البلاد، مثمناً صمود المواطنين خلال فترة الحرب وما قدموه من تضحيات، لا سيما مواطني ولاية الخرطوم الذين تعرضوا لانتهاكات وأذى كبيرين.

وأشاد الوالي بالقوات المسلحة والقوات المساندة لها في معركة الكرامة، وعلى رأسها قوات الشرطة، مترحماً على شهداء الشرطة الذين قدموا تضحيات جساماً وأسهموا بفاعلية في بسط الأمن والاستقرار. وأشار إلى أنه منذ يوليو 2025م تحولت العديد من المهام إلى قوات الشرطة، خاصة عقب صدور القرار رقم (153) من القائد العام للقوات المسلحة، القاضي بتشكيل اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، برئاسة الفريق بحري مستشار مهندس/ إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة، ومن خلال اللجنة الفرعية لضبط الأمن وفرض هيبة الدولة برئاسة الفريق ركن/ حسن داؤود كبرون وزير الدفاع، وعضوية ومناوبة الفريق شرطة/ بابكر سمره وزير الداخلية.