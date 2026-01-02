وزير التربية يدشن الكتاب المدرسي لولاية الخرطوم

دشن وزير التعليم والتربية الوطنية د. التهامي الزين حجر، الخميس، بالخرطوم بحري الدفعة الأولى من الكتاب المدرسي لولاية الخرطوم وذلك ضمن إطار أعمال اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم.

واعلن التهامي عن تسليم الولاية نسبة 40% من الكتاب المدرسي سيتم توزيعها على محليات الولاية المختلفة، مشيرا إلى أن لجنة قطاع التعليم عملت في اربع محاور شملت الإجلاس وتوفير الكتاب المدرسي وصيانة المدارس وسد النقص في المعلمين بجانب العمل وفق خطة قصيرة المدى شملت تقييم الاحتياجات وتهيئة البيئة المدرسية والخطة المتوسطة التي تمثلت في توفير الاجلاس، والكتاب المدرسي وصيانة عدد من المدارس التي تضررت من الحرب .

كما اعلن عن خطة مستقبلية سوف تبدأ بتطوير التعليم الفني والتعليم الالكتروني والتدريب.